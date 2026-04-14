BERENBERG hat gerade in einer aktuellen Analyse die Aktie des Wirkstoffforschers EVOTEC mit "Buy" und einem Kursziel von 9,70 Euro bewertet. Kein Wunder, dass nach der optimistischen Einschätzung auch das Papier zulegt - eben bereits über 8 %. Laut Studie profitiert EVOTEC von der KI-gestützten Wirkstoffentwicklung, bei der immer mehr Pharma- und Biotechunternehmen auf KI setzen, um neue Medikamente schneller und effizienter zu entwickeln. Diese Ansätze müssen dann in der Praxis validiert werden und hier hat EVOTEC einen klaren Vorteil. Denn das Unternehmen positioniert sich als wichtiger Partner zwischen digitaler Forschung und praktischer Anwendung. Doch nicht nur das: Auch die jüngsten Geschäftszahlen sorgen bei EVOTEC für positive Impulse an der Börse. Zwar blieb unter dem Strich weiterhin ein deutlicher Verlust, dieser konnte jedoch von rund 196 Mio. Euro im Vorjahr auf knapp 104 Mio. Euro fast halbiert werden.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





© 2026 Bernecker Börsenbriefe