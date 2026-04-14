NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Der Aufbau von Betriebskapital sei bedeutend, wenn auch nicht so stark wie bei Shell, schrieb Matthew Lofting in einer Studie am Dienstag. Alles in allem hätten die jüngsten Aussagen des Öl- und Gaskonzerns zum Geschäftsverlauf die Erwartungen erfüllt./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 08:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 08:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0007980591
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 08:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 08:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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