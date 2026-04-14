Bern - Die Konsumtätigkeit in der Schweiz hat im März wieder Fahrt aufgenommen. Das kommt angesichts des Iran-Krieges etwas überraschend. Konkret lagen die Schweizer Konsumausgaben im März gemäss dem am Dienstag veröffentlichten Postfinance-Konsumindikator 1,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Zum Jahresstart hatten sich die Konsumentinnen und Konsumenten noch zurückgehalten. Getragen worden sei der Anstieg insbesondere von alltäglichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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