In Varel in Niedersachsen vereint ein Solarprojekt Moor-PV, Agri-PV mit einer klasssichen Photovoltaik-Freiflächenanlage. Insbesondere der sehr saure Moorboden machte das Projekt technisch anspruchsvoll. Auf rund 40 Hektar im niedersächsischen Varel entstand im Jahr 2025 ein Solarpark mit einer installierten Leistung von 38,8 Megawatt. Als eine der ersten Anlagen Deutschlands, vereint die Photovoltaik-Freiflächenanlage Moor-PV, Agri-PV und klassische Freiflächennutzung an einem zusammenhängenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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