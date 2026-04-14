© Foto: Malcolm Denemark - Florida Today/APFortgeschrittene Gespräche über eine Übernahme sorgen für massiven Kaufrausch. Mit Globalstar würde Amazon im All massiv aufholen.Amazon steht Insidern zufolge kurz vor der Übernahme des Satellitenbetreibers Globalstar. Nach einem Bericht von Bloomberg befinden sich beide Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen. Eine Einigung könnte kurzfristig bekannt gegeben werden, auch wenn die Verhandlungen noch scheitern können. An der Börse reagierten Anleger sofort: Die Aktie von Globalstar sprang im vorbörslichen Handel zeitweise um rund 19 Prozent nach oben. Ein möglicher Deal wäre für Amazon ein strategischer Schritt im Rennen um satellitengestütztes Internet. Der Konzern baut mit Amazon Leo …Den vollständigen Artikel lesen
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