Im Rahmen der Partnerschaft erhalten Visa-Karteninhaber eingebettete Versicherungsfunktionen der nächsten Generation.

Neat, ein führender europäischer InsurTech-Anbieter für eingebettete Versicherungen, und Visa, ein Weltmarktführer im Bereich digitaler Zahlungen, haben eine strategische Partnerschaft zur Weiterentwicklung der Versicherungs- und medizinischen Assistenzleistungen bekannt gegeben, die in Visa-Karten integriert sind.

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Visa-Karteninhaber erhalten durch diese Partnerschaft Zugang zu innovativen neuen Versicherungsfunktionen, die mehr Transparenz in Bezug auf den Versicherungsschutz, digital optimierte Schadenbearbeitungsprozesse sowie die Möglichkeit zur individuellen Anpassung des Versicherungsschutzes auf Basis individueller Nutzerbedürfnisse mithilfe KI-gestützter Erkenntnisse bieten. Die Partnerschaft wird zunächst in Frankreich als Teil des bestehenden Programms für eingebettete Kartenversicherungen gestartet und deckt über 25 Millionen Karteninhaber ab. Anschließend wird sie schrittweise auf weitere Länder in Europa ausgeweitet.

Das Ziel dieser Kollaboration ist eine grundlegende Verbesserung der Art und Weise, wie Karteninhaber ihre eingebetteten Versicherungen nutzen durch die Bereitstellung eines täglichen, hochwertigen Schutzes mit einem unübertroffenen Verhältnis von Versicherungsschutz zu Preis, gepaart mit einem nahtlosen, vollständig digitalen Erlebnis, das auf klarere Antworten, schnellere Lösungen und einen reibungslosen Schadenablauf sowohl im Versicherungs- als auch im Assistenzbereich ausgelegt ist.

"Versicherungen und Assistenzleistungen sind ein zentraler Bestandteil des Mehrwerts, den eine Visa-Karte ihren Karteninhabern bietet. Allein in Frankreich schützen unsere eingebetteten Versicherungsprogramme bereits mehr als 25 Millionen Karteninhaber, sowohl Verbraucher als auch Unternehmer. Mit der zunehmenden Nutzung ändern sich aber auch die Erwartungen Karteninhaber erwarten Klarheit, Personalisierung und eine schnellere Digital-First-Erfahrung bei der Schadensabwicklung. Durch unsere Partnerschaft mit Neat definieren wir die in Karten eingebettete Versicherung neu, indem wir die Reichweite und das Ansehen von Visa mit Technologien der nächsten Generation verbinden. Durch diese Partnerschaft können wir einen intuitiveren, transparenteren und relevanteren Schutz bieten und die Visa-Karte als alltäglichen Begleiter etablieren, der echte, hochwertige Vorteile weit über das reine Bezahlen hinaus bietet", sagte Florence Mélique, Senior Vice-President Group und Managing Director für die Region Frankreich, Belgien und Luxemburg bei Visa.

"Die Möglichkeit, mit einem Weltmarktführer in seiner Branche wie Visa zusammenzuarbeiten, bestätigt unsere einzigartige Positionierung im Bereich der eingebetteten Versicherungen. Diese Kollaboration mit einem globalen Marktführer ist ein Meilenstein für Neat, der unsere Ambitionen bestärkt, unsere Präsenz in Europa als neuer Vorreiter und wichtiger Akteur in unserer Branche deutlich auszubauen. Sie verdeutlicht unsere Fähigkeit, eine Infrastruktur für eingebettete Versicherungen europaweit anzubieten, die durch hohe Standards in Bezug auf Transparenz, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit überzeugt. Visa hat den Innovationsvorsprung von Neat und unsere Fähigkeit, maßgeschneiderte, kundenorientierte Produkte zu entwickeln, erkannt", sagte Maximilien Dauzet, CEO von Neat

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist weltweit führend bei digitalem Zahlungsverkehr, was die Transaktionen zwischen Verbrauchern, Verkäufern, Finanzinstituten und Regierungsbehörden in mehr als 200 Ländern und Regionen erleichtert. Unsere Mission ist die Verbindung der Welt über das innovativste, benutzerfreundlichste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk. So können Menschen, Unternehmen und Wirtschaftssysteme gedeihen. Wir glauben, dass Wirtschaftssysteme, die jeden überall einschließen, jedem auch überall zunutze kommen. Teilnahme ist in unseren Augen entscheidend für die Zukunft des Zahlungsverkehrs. Weitere Informationen erhalten Sie unter Visa.com.

Über Neat

Das 2022 gegründete Unternehmen Neat ist ein französischer InsurTech-Anbieter, der sich auf eingebettete B2B2C-Versicherungen spezialisiert hat. Seine innovative Versicherungsplattform ermöglicht es Vertriebspartnern (SNCF, Pierre et Vacances, Center Parcs, leboncoin, Cdiscount, Decathlon usw.), einfache, nützliche und reibungslose White-Label-Versicherungslösungen anzubieten. Neat ist derzeit bereits in 8 Ländern vertreten und hat im Jahr 2024 50 Millionen Euro zur Unterstützung seiner starken Entwicklung aufgebracht.

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