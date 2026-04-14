Der Bundesverband bemängelt unter anderem, dass die Bundesnetzagentur das neue Verfahren für den Netzanschluss großer Batteriespeicher noch nicht abschließend geprüft hat und fürchtet daher weitere Anpassungen im laufenden Verfahren. Zudem müssten die Speicher immernoch mit reinen Verbrauchsanlagen konkurrieren, was ihrer Rolle nicht gerecht werde. Zum 1. April haben die vier Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz, Amprion, Tennet und Transnet BW - wie im Vorfeld angekündigt - zum ersten Mal ihr neues Reifegradverfahren gestartet. Damit sollen künftig die Netzanschlussanträge für das Übertragungsnetz, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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