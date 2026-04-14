Peptide nehmen eine Schlüsselrolle bei der industriellen Skalierung moderner Stoffwechseltherapien ein. Mit dem Siegeszug der GLP-1-Präparate wächst der Bedarf an den "Schaufeln". Und die an der Schweizer Börse notierte PolyPeptide adressiert genau diesen Megatrend. Ein Wachstumsmarkt, den nun offenbar Private Equity ins Auge gefasst hat.Am Wochenende berichtete bereits Bloomberg News, dass die Private-Equity-Gesellschaften KKR, EQT und Advent einen Blick auf das Unternehmen geworfen haben (DER ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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