Beeindruckende Entwicklung: Die Aktie des Auftragsherstellers PolyPeptide konnte zuletzt eine dynamische Aufwärtsbewegung aufs Börsenparkett zaubern. Neben der anhaltenden Übernahmefantasie rund um das Unternehmen ist es auch das wachsende Interesse an Peptiden in der Arzneimittelentwicklung, das der in der Schweiz gelisteten Gesellschaft in die Karten spielt.Denn Peptide bilden immer häufiger die Grundlage von neuen innovativen Therapeutika. PolyPeptide agiert hier als Nischenanbieter und fertigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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