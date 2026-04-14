Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, in kaum einem Land ist die Liebe zum Bargeld so tief verwurzelt wie in Deutschland. "Nur Bares ist Wahres" galt hierzulande lange als ehernes Gesetz. Obwohl die Bargeldtreue der Bundesbürger im weltweiten Vergleich noch immer überdurchschnittlich ist, bröckelt die Bastion langsam. So belegt die "Retail-Payments-Market Studie 2025" von BearingPoint und OeNPAY, dass sich der Zahlungsverkehr in einer historischen Transformation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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