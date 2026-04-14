Der Mineralwasser-Marke Vilsa hat vor kurzem drei E-Lkw in Betrieb genommen. Die Fahrzeuge des Modells Mercedes-Benz eActros 600 wurden für schwere Ferntransporte angeschafft und sollen im Zwei-Schicht-Betrieb eingesetzt werden, der von drei eigenen HPC-Ladestationen ermöglicht wird. Das Unternehmen aus dem norddeutschen Bruchhausen-Vilsen hatte alle drei E-Lkw auf einen Streich eingeflottet. Sie ersetzen drei Diesel-Lkw, so dass Vilsa-Brunnen im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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