Der Schweizer Fleischwarenhersteller Ernst Sutter hat in seiner Flotte vier dieselbetriebene Lastkraftwagen durch moderne E-Lkw des Modells Mercedes-Benz eActros 600 ersetzt. Die Fahrzeuge können direkt auf dem Firmengelände mit Strom aus eigener Erzeugung geladen werden, der von einer PV-Anlage und einem Batteriespeicher kommt. An ihrem Logistik-Hub im Frischfleischzentrum Bazenheid im Kanton St. Gallen hat die Ernst Sutter AG einen modernen Ladepark ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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