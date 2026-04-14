"Die Elektroflotte rechnet sich heute schon - und sogar das Laden rechnet sich inzwischen", beruhigt Marc Hecker, Inhouse Strategy Consultant bei ADS-TEC Energy. Denn werden Flottenbetreiber aktuell nach ihren größten Sorgen beim Umstieg auf E-Mobilität gefragt, stehen die Kosten und die fehlende Infrastruktur ganz oben auf der Liste. Hecker räumte bei electrive LIVE mit dem Vorurteil auf, dass der Wechsel kostspielig ist. Denn eine Elektroflotte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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