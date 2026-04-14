Die US-Banken setzen den Auftakt der Berichtssaison nahtlos fort. Nach Goldman Sachs hat am Dienstag auch JPMorgan Chase Quartalszahlen vorgelegt - und die konnten sich sehen lassen. Umsatz und Gewinn lagen jeweils über den Erwartungen. Damit untermauert die größte US-Bank ihre starke operative Verfassung. Doch reicht das, um die Anleger zu überzeugen?JPMorgan erzielte im ersten Quartal einen Gewinn je Aktie von 5,94 Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 5,45 Dollar deutlich. Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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