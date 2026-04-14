Nach dem erfreulichen Wochenauftakt dürfte sich am Dienstag an den US-Börsen zum Auftakt nicht viel tun. Die großen Aktienindizes bewegten sich vorbörslich in der Nähe ihrer Schlusskurse vom Vortag. Im Zentrum des Interesses stehen die Großbanken nach den vorbörslich veröffentlichten Quartalsbilanzen von JPMorgan , der Citigroup und Wells Fargo . Den Leitindex Dow Jones Industrial signalisierte der Broker IG rund eine Stunde vor dem Börsenauftakt moderat höher bei 48.242 Punkten. Der technologielastige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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