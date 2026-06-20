Bayer und PORR werden für Produktionsanlage ausgezeichnet

Anzeige / Werbung

Die Produktionsanlage SOLIDA-1 des Pharmakonzerns Bayer wurde im April von der International Society for Pharmaceutical Engineering in gleich zwei Kategorien mit einer der bedeutendsten internationalen Auszeichnungen für pharmazeutische und biotechnologische Produktionsstandorte geehrt: dem "Facility of the Year Award".

Das Projekt, an dem der österreichische Baukonzern PORR Group (ISIN: AT0000609607) bei der Planung und Ausführung maßgeblich beteiligt war, siegte in den Kategorien "Operations - Operational Excellence (Betrieb - Operative Exzellenz)" und "Pharma 4.0" und setzte sich damit gegen starke Konkurrenz durch, darunter Anlagen von Eli Lilly (US5324571083), Johnson & Johnson (US4781601046) und Moderna (US60770K1079).

Die PORR Industriebau übernahm neben umfangreichen Planungsleistungen auch die Verantwortung für den gesamten HVAC-, Elektro- und MSR-Bereich. Die PORR-Tochter PPE (früher: Pharmaplan) war für die Gesamtplanung des Projekts mitverantwortlich. Bereits 2024 hatte die PORR Industriebau für ihre Leistungen den international ausgelobten Bayer (DE000BAY0017) Engineering Award gewonnen - ein früher Hinweis auf die außergewöhnliche Qualität des Projekts.

Was SOLIDA-1 so besonders macht

Die Anlage im Chempark Leverkusen entstand zwischen 2019 und 2024 und war von Beginn an als sogenannte "Lernende Fabrik" konzipiert. Der Kerngedanke: Datenströme aus dem laufenden Betrieb werden mithilfe künstlicher Intelligenz analysiert, um Prozesse kontinuierlich zu verbessern. Bayer investierte rund 275 Millionen Euro in das Projekt, das als Kompetenzzentrum für die Herstellung fester oraler Darreichungsformen wie Tabletten dienen soll.

Architektonisch wurde bei SOLIDA-1 auf ein eingeschossiges Konzept mit einem zentralen Bauelement und angeschlossenen modularen Funktionsgebäuden gesetzt. Dieser Aufbau erlaubt eine schnelle Rekonfiguration und flexible Erweiterung, ein entscheidender Vorteil für eine variable Produktpipeline. Hunderte Sensoren und tausende Datenpunkte liefern rund um die Uhr Messwerte, die digital ausgewertet werden und bei Bedarf Handlungsempfehlungen für den Betrieb ausgeben.

Auch in Sachen Nachhaltigkeit setzt die Anlage Maßstäbe: Eine moderne Geothermie-Anlage deckt einen Großteil des Energiebedarfs und reduziert den CO2-Ausstoß im Vergleich zu herkömmlichen Betrieben um rund 70 Prozent. Die Reinraumbedingungen in weiten Teilen der Produktion stellen dabei besondere Anforderungen an Lüftungs-, Wärme- und Kältetechnik, die durch eine zentrale Gebäudemanagement-Plattform koordiniert wird.

Schnellere Marktreife als strategischer Vorteil

Der wirtschaftliche Nutzen von SOLIDA-1 ist für den Pharmakonzern hoch relevant: Durch stark verkürzte Durchlaufzeiten und eine gesteigerte Produktionseffizienz können neue Arzneimittel früher auf den Markt gebracht werden. Das bedeutet, dass Bayer Patentlaufzeiten für neue Medikamente effizienter ausschöpfen und damit die Rendite auf seine Forschungsinvestitionen verbessern kann.

Für die PORR zählt der Industriebau zu den strategisch wichtigen Wachstumsfeldern. Im vergangenen Geschäftsjahr verbesserte sich im Heimmarkt Deutschland das EBIT von 24,0 Mio. auf 38,8 Mio. Euro, was im Wesentlichen auf starke Projektergebnisse im Industriebau, bei den Government Services und im Spezialtiefbau zurückzuführen war. Zu den jüngsten Referenzen im Industriebau zählt auch eine weitere pharmazeutische Produktionsanlage für Eli Lilly in Alzey.