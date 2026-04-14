Unterföhring (ots) -14. April 2026. Acht Promis: Vier Jäger. Vier Gejagte. Ausgesetzt im bulgarischen Wald. In der neuen Reality-Competition "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" spielen ab Dienstag, 12. Mai 2026 immer um 22:35 auf ProSieben und auf Joyn, acht Prominente Fangen. Mitten im Nirgendwo und über Stunden. Das Spiel ist simpel: Die einen fliehen, die anderen fangen. Wird ein Gejagter gefangen, tauschen die beiden Spieler die Rollen. Wer nach Spielende den Wald als Gejagter verlässt, darf mitbestimmen, welcher Jäger das Spiel verlassen muss und bewahrt sich damit die Chance auf den Gesamtsieg und das erspielte Preisgeld.ProSieben-Senderchef Hannes Hiller: "'Hunger Games' meets Reality: Das ist 'The Hunt'. Promis spielen Fangen im Wald - und diese simple Grundidee verfängt. Im Spiel braucht es Nervenstärke, körperliche Fitness, Unerschrockenheit und Ausdauer. Doch nur wer auch strategisch denkt und die richtigen Fäden zieht, bewahrt sich die Chancen auf den Sieg. Dieses Konzept hat auch die Kollegen in UK überzeugt und wir konnten Ressourcen und Kreativ-Power bündeln und das Format zeitgleich mit ihnen produzieren."Die Reality-Competition "The Hunt" wurde innerhalb der Seven.One Studios von Redseven Entertainment entwickelt und sowohl für den britischen Sender Channel 4 (Produktion: CPL Productions und Motion Entertainment, eine WPP Media Company) als auch für ProSieben und Joyn (Produktion: Redseven Entertainment und Motion Entertainment, eine WPP Media Company) adaptiert. Die UK-Version "The Hunt: Prey vs Predator" startete am 22. März auf Channel 4."The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" ab Dienstag, 12. Mai 2026, um 22:35 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn in DoppelfolgenPressekontakt:Katrin DietzContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6255136