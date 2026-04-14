Rückläufige Umsätze belasten den französischen Luxusgüterkonzern. Die Aktie steht angesichts geopolitischer Unsicherheiten und gedämpfter Nachfrage unter Druck. Der Luxusgüterkonzern LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) ist mit einem schwachen ersten Quartal ins Jahr 2026 gestartet. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahresquartal um sechs Prozent auf 19,1 Milliarden Euro und lag damit unter den Erwartungen der Analysten. Ohne Berücksichtigung von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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