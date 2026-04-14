Die Aktie von Evotec hat am heutigen Dienstag kräftig Fahrt aufgenommen. Mit einem Plus von neun Prozent ist sie gegen Mittag hinter Heidelberger Druck der zweitstärkste Wert im Nebenwerte-Index SDAX. Das Papier profitiert dabei von einem positiven Analystenkommentar. Die Aktie notiert derweil nur noch knapp unterhalb eines wichtigen Widerstands.Die Privatbank Berenberg hat die Kaufempfehlung für Evotec sowie das Kursziel von 9,70 Euro bestätigt. Die Hamburger profitieren vom Trend zur KI-gestützten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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