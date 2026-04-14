Hat der Dax seine Schwäche überstanden? Der gestrige Wochenauftakt verlief noch etwas holprig, um die Situation einmal wohlwollend zu umschreiben. Die Aktienmärkte preisten die Entwicklungen vom Wochenende ein. So reagierte der Dax zunächst mit einem deutlichen Rücksetzer auf die am Wochenende zunächst geplatzten Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Gestern schien der Dax einer Ausdehnung der Bewegung in Richtung 23.000 Punkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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