EQS-Ad-hoc: EPH Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

EPH Group AG: EPH Group AG startet Barkapitalerhöhung unter Wahrung der Bezugsrechte mit einem Emissionsvolumen von bis zu rund EUR 10,3 Millionen.



14.04.2026 / 13:19 CET/CEST

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Der Vorstand der EPH Group AG ("Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals in der Satzung der Gesellschaft das Grundkapital von derzeit EUR 1.000.000 um bis zu EUR 142.858 durch Ausgabe von bis zu 142.858 neuen auf Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien ("Neue Aktien") mit einem rechnerischen anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 pro Aktie auf bis zu EUR 1.142.858 zu erhöhen (die "Kapitalerhöhung"). Die Aktionäre der Gesellschaft können für jeweils 7 bestehende Aktien, die sie halten, eine Neue Aktie zeichnen ("Bezugsrechte"). Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen nach Ablauf der Bezugsfrist. Die entsprechende Bezugsrechtsaufforderung wird voraussichtlich am 16. April 2026 auf der Elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) veröffentlicht. Maßgeblicher Stichtag für das Entstehen der Bezugsrechte ist der 17. April 2026 (Record Date). Bestehende Aktionäre können ihre Bezugsrechte voraussichtlich vom 20. April 2026 bis 20. Mai 2026 ausüben, wobei die Bezugsfrist jederzeit verlängert oder auf die gesetzlich vorgesehene Mindestdauer von zwei Wochen verkürzt werden kann ("Bezugsfrist"). Die Bezugsrechte werden nicht an einer Börse handelbar sein. Nach Ablauf der Bezugsfirst haben Interessenten im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Österreich und Deutschland voraussichtlich vom 21. Mai 2026 bis (vorbehaltlich einer etwaigen Verlängerung oder Verkürzung) zum 26. Juni 2026 (12:00 Uhr) die Möglichkeit, Neue Aktien, für die keine Zeichnungen durch Ausübung von Bezugsrechten erfolgt sind, im Rahmen eines öffentlichen Angebots zu erwerben. Der Angebotspreis je Neuer Aktie beträgt EUR 72,00, wodurch sich bei Platzierung sämtlicher Neuer Aktien ein Bruttoemissionserlös von EUR 10.285.776,00 ergibt. Der nach Abzug der Emissionskosten verbleibende Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll neben der Deckung der Kosten des laufenden Geschäftsbetriebs insbesondere für die Zahlung von Kaufpreisen für gesicherte und künftige Projekte sowie die Finanzierung weiterer Projektentwicklungen und Zinszahlungen auf zinstragende Verbindlichkeiten verwendet werden. Die Gesellschaft wird einen nach den Vorgaben der Prospektverordnung erstellten und seitens der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) als zuständiger Behörde gebilligten Kapitalmarktprospekt voraussichtlich am 15. April 2026 auf ihrer Website (www.eph-group.com) veröffentlichen. Das Angebot der Neuen Aktien steht unter dem Vorbehalt der Billigung durch die FMA und Veröffentlichung des Kapitalmarktprospekts. Rechtlicher Hinweis / Disclaimer: Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der EPH Group AG dar. Jedes künftige Angebot von Wertpapieren der EPH Group AG erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben. DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.



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