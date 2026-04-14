Carmen Izquierdo Serrano, CEO von der Plattform N-Teaser, berichtete über die neuesten Entwicklungen auf dem "Ready-to-Build"-Markt im Land. Dabei gibt sie auch Einblicke in den aktuellen Markt für große Batteriespeicher. von pv magazine Italien Der italienische Markt für Ready-to-Build-Projekte (RtB) im Bereich großer Batteriespeicher befindet sich in Italien in einer frühen, aber sich rasch entwickelnden Phase. Das Transaktionsvolumen ist im Vergleich zu reiferen Segmenten nach wie vor begrenzt, was die relative Neuheit dieser Anlageklasse sowie einen regulatorischen und vergütungstechnischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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