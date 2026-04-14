NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 33,60 auf 33,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Montagabend an den Absatz der Lkw-Holding im ersten Quartal an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 22:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000TRAT0N7
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