Der österreichische Feuerwehrausrüster Rosenbauer und der Lkw-Hersteller MAN haben auf der Fachmesse Interschutz in Hannover einen vollelektrischen Feuerwehr-Lkw gezeigt. Dabei handelt es sich um ein Drehleiterfahrzeug des Batterie-elektrischen 16-Tonners eTGM. Der TGM ist vor allem für seinen Einsatz als Allrounder im mittelschweren Verteilerverkehr bekannt und wurde im Mai auch als vollelektrische Version namens eTGM vorgestellt. Nun dient das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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