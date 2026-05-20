DJ PTA-HV: Rosenbauer International AG: Abstimmungsergebnisse zur 34. ordentlichen Hauptversammlung der Rosenbauer International AG am 20. Mai 2026
Ergebnisse Hauptversammlung
Rosenbauer International AG: Abstimmungsergebnisse zur 34. ordentlichen Hauptversammlung der Rosenbauer International AG am 20. Mai 2026
Leonding (pta000/20.05.2026/14:35 UTC+2)
Abstimmungsergebnisse zur 34. ordentlichen Hauptversammlung der Rosenbauer International AG am 20. Mai 2026
Tagesordnungspunkt 2:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.226.900
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,66 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.226.900
JA 8.226.900 Stimmen.
NEIN 0 Stimmen.
ENTHALTUNG 0 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 3:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.226.900
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,66 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.226.900
JA 8.226.900 Stimmen.
NEIN 0 Stimmen.
ENTHALTUNG 0 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 4:
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die Nichtfinanzielle
Erklärung für das Geschäftsjahr 2026
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.226.900
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,66 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.226.900
JA 8.226.900 Stimmen.
NEIN 0 Stimmen.
ENTHALTUNG 0 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 5:
Beschlussfassung über Erhöhung der Mitgliederzahl des Aufsichtsrats im Rahmen der durch die
Satzung gezogenen Grenzen von fünf auf sechs Personen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.534.437
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,87 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.534.437
JA 7.523.158 Stimmen.
NEIN 11.279 Stimmen.
ENTHALTUNG 692.463 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 5.1:
Wahl von Mag. Martina Scheibelauer in den Aufsichtsrat
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.226.665
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,65 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.226.665
JA 8.027.668 Stimmen.
NEIN 198.997 Stimmen.
ENTHALTUNG 235 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 5.2:
Wahl von Mag. Cornelia Zeinler in den Aufsichtsrat
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.226.794
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,65 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.226.794
JA 8.028.077 Stimmen.
NEIN 198.717 Stimmen.
ENTHALTUNG 100 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 6:
Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.225.734
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,64 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.225.734
JA 8.034.860 Stimmen.
NEIN 190.874 Stimmen.
ENTHALTUNG 810 Stimmen.
(Ende)
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Aussender: Rosenbauer International AG Paschinger Straße 90 4060 Leonding Österreich Ansprechpartner: Mag. Thomas Aschauer Tel.: +43 732 6794 6668 E-Mail: ir@rosenbauer.com Website: www.rosenbauer.com ISIN(s): AT0000922554 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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May 20, 2026 08:36 ET (12:36 GMT)