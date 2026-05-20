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Dow Jones News
20.05.2026 15:09 Uhr
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PTA-HV: Rosenbauer International AG: Abstimmungsergebnisse zur 34. ordentlichen Hauptversammlung der Rosenbauer International AG am 20. Mai 2026

DJ PTA-HV: Rosenbauer International AG: Abstimmungsergebnisse zur 34. ordentlichen Hauptversammlung der Rosenbauer International AG am 20. Mai 2026

Ergebnisse Hauptversammlung

Rosenbauer International AG: Abstimmungsergebnisse zur 34. ordentlichen Hauptversammlung der Rosenbauer International AG am 20. Mai 2026

Leonding (pta000/20.05.2026/14:35 UTC+2)

Abstimmungsergebnisse zur 34. ordentlichen Hauptversammlung der Rosenbauer International AG am 20. Mai 2026

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.226.900

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,66 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.226.900

JA 8.226.900 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.226.900

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,66 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.226.900

JA 8.226.900 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die Nichtfinanzielle

Erklärung für das Geschäftsjahr 2026

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.226.900

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,66 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.226.900

JA 8.226.900 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über Erhöhung der Mitgliederzahl des Aufsichtsrats im Rahmen der durch die

Satzung gezogenen Grenzen von fünf auf sechs Personen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.534.437

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,87 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.534.437

JA 7.523.158 Stimmen.

NEIN 11.279 Stimmen.

ENTHALTUNG 692.463 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5.1:

Wahl von Mag. Martina Scheibelauer in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.226.665

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,65 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.226.665

JA 8.027.668 Stimmen.

NEIN 198.997 Stimmen.

ENTHALTUNG 235 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5.2:

Wahl von Mag. Cornelia Zeinler in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.226.794

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,65 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.226.794

JA 8.028.077 Stimmen.

NEIN 198.717 Stimmen.

ENTHALTUNG 100 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.225.734

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,64 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.225.734

JA 8.034.860 Stimmen.

NEIN 190.874 Stimmen.

ENTHALTUNG 810 Stimmen.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Rosenbauer International AG 
           Paschinger Straße 90 
           4060 Leonding 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Thomas Aschauer 
Tel.:         +43 732 6794 6668 
E-Mail:        ir@rosenbauer.com 
Website:       www.rosenbauer.com 
ISIN(s):       AT0000922554 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779280500227 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

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May 20, 2026 08:36 ET (12:36 GMT)

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