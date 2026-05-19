DJ PTA-News: Rosenbauer International AG: Rosenbauer startet mit deutlichem Wachstum und Ergebnisanstieg in das Geschäftsjahr 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Rosenbauer International AG: Rosenbauer startet mit deutlichem Wachstum und Ergebnisanstieg in das Geschäftsjahr 2026

Leonding (pta000/19.05.2026/07:15 UTC+2)

-- Umsatz wächst um 15,3 % auf 303,8 Mio. EUR

-- Kräftiges Ergebniswachstum: deutliche Zuwächse bei EBIT, EBT und Periodenergebnis

-- Mehr Fahrzeugauslieferungen stärken das Kerngeschäft

-- Auftragseingang liegt mit 342,9 Mio. EUR über dem Umsatz im ersten Quartal

-- Eigenkapitalquote steigt auf 27,0 %

KONZERNKENNZAHLEN 1-3/2025 1-3/2026 Umsatzerlöse Mio EUR 263,6 303,8 EBITDA Mio EUR 16,7 23,0 Operatives Ergebnis (EBIT) Mio EUR 9,0 14,4 EBT Mio EUR 1,8 10,4 Periodenergebnis Mio EUR 0,1 9,4 Cashflow aus der operativen Tätigkeit Mio EUR -6,8 -41,4 Eigenkapital in % der Bilanzsumme 25,2 % 27,0 % Ergebnis je Aktie EUR -0,1 0,9 Mitarbeiterstand zum 31. März 4.588 5.000 Auftragsbestand zum 31. März Mio EUR 2.343,5 2.348,3

Im ersten Quartal 2026 setzt der Rosenbauer Konzern sein Wachstum fort und erzielt Umsatzerlöse von 303,8 Mio. EUR (1-3 /2025: 263,6 Mio. EUR), was einem Anstieg von 15,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die Gründe dafür sind insbesondere eine höhere Anzahl an Fahrzeugauslieferungen sowie ein gestiegenes Geschäftsvolumen in den Bereichen Ausrüstung, Service und Vorbeugender Brandschutz. Das Produktsegment Fahrzeuge verzeichnete dabei mit einem Plus von 16,8 % den stärksten Zuwachs.

Das gestiegene Geschäftsvolumen sowie verbesserte Deckungsbeiträge der ausgelieferten Fahrzeuge führen zu einer deutlichen Steigerung des operativen Ergebnisses. Das EBITDA erhöhte sich auf 23,0 Mio. EUR (1-3/2025: 16,7 Mio. EUR), das EBIT lag bei 14,4 Mio. EUR (1-3/2025: 9,0 Mio. EUR). Das Konzern-EBT erreichte am Ende der Berichtsperiode erfreuliche 10,4 Mio EUR (1-3/2025: 1,8 Mio EUR) und das Periodenergebnis lag mit 9,4 Mio EUR (1-3/2025: 0,1 Mio EUR) deutlich über dem Vorjahreswert.

"Die deutliche Verbesserung von EBIT, EBT und Periodenergebnis im ersten Quartal unterstreicht die aktuell hohe Nachfrage und die steigende Zahl an Fahrzeugauslieferungen im Feuerwehrgeschäft. Gleichzeitig zeigt der weiterhin hohe Auftragsbestand, der über unserem Jahresumsatz liegt, die anhaltend gute Marktnachfrage und gibt uns eine gute Grundlage für die Planung der weiteren Geschäftsentwicklung", sagt Robert Ottel, CEO der Rosenbauer International AG.

Umsatz- und Ertragslage

Die Umsatzerlöse beliefen sich im ersten Quartal 2026 auf 303,8 Mio. EUR (1-3/2025: 263,6 Mio. EUR). Der Konzernumsatz verteilte sich dabei wie folgt auf die Vertriebsregionen: 50 % entfielen auf die Area Europe, 31 % auf die Area Americas, 9 % auf die Area Asia-Pacific, 8 % auf die Area Middle East & Africa sowie 2 % auf das Segment Vorbeugender Brandschutz.

Der Rosenbauer Konzern verzeichnete von Jänner bis März 2026 einen weiterhin erfreulichen Auftragseingang von 342,9 Mio EUR (1-3/2025: 358,7 Mio EUR), der über den Umsatzerlösen von 303,8 Mio. EUR im gleichen Zeitraum lag. Die Area Europe und das Segment Vorbeugender Brandschutz (PFP) konnten dabei ihren Auftragseingang steigern, während die Area Americas annähernd auf Vorjahresniveau blieb. Die Areas Middle East & Africa sowie Asia-Pacific lagen hinter dem Vorjahreswert. Der Auftragsbestand blieb nahezu unverändert und betrug zum Ende des ersten Quartals 2026 2.348,3 Mio EUR (31. März 2025: 2.343,5 Mio EUR). Mit diesem Orderbuch verfügt der Rosenbauer Konzern über eine solide Basis für weiteres profitables Umsatzwachstum.

Finanz- und Vermögenslage

Die Nettoverschuldung erhöhte sich im Periodenvergleich von 288,0 Mio EUR auf 301,1 Mio EUR. Wesentlicher Treiber hierfür war der Anstieg des Trade Working Capitals auf 557,1 Mio EUR (1-3/2025: 464,7 Mio EUR), der zusätzlichen Finanzierungsbedarf mit sich brachte. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich hingegen auf 27,0 % (1-3/2025: 25,2 %).

Der Cashflow aus der operativen Tätigkeit lag im ersten Quartal infolge der Produktionssteigerung und des damit verbundenen höheren Trade Working Capital mit -41,4 Mio EUR (1-3/2025: -6,8 Mio EUR) weiterhin im negativen Bereich. Der Cashflow ist damit kurzfristig wachstumsbedingt belastet. Für das Gesamtjahr 2026 wird jedoch von einem positiven Cashflow aus der operativen Tätigkeit ausgegangen.

Ausblick

Die Branchenentwicklung zeigt sich zu Jahresbeginn 2026 stabil. Gut gefüllte Auftragsbestände sowie stabilisierte Lieferketten unterstützen Produktion und Auslieferung und bilden eine solide Grundlage für eine positive Umsatzentwicklung im Jahresverlauf. Gleichzeitig bestehen Unsicherheiten insbesondere im Hinblick auf öffentliche Investitionsbudgets, handelspolitische Rahmenbedingungen sowie geopolitische Spannungen im Nahen Osten.

Für 2026 rechnet der Konzernvorstand dementsprechend mit einem weiteren Umsatz- und Ergebnisanstieg und geht von einem Umsatz von etwa 1,6 Mrd EUR aus. Die EBIT-Marge soll sich unter Berücksichtigung der bestehenden Unsicherheiten weiter auf über 6 % verbessern.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Rosenbauer International AG Paschinger Straße 90 4060 Leonding Österreich Ansprechpartner: Mag. Thomas Aschauer Tel.: +43 732 6794 6668 E-Mail: ir@rosenbauer.com Website: www.rosenbauer.com ISIN(s): AT0000922554 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779167700132 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2026 01:15 ET (05:15 GMT)