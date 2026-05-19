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Dow Jones News
19.05.2026 07:51 Uhr
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PTA-AFR: Rosenbauer International AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

DJ PTA-AFR: Rosenbauer International AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Rosenbauer International AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Leonding (pta000/19.05.2026/07:15 UTC+2) - Rosenbauer International AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Quartalsbericht 2026 (Q1) Internet-Veröffentlichung: https://www.rosenbauer.com/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 19.05.2026

Kurzbeschreibung: Rosenbauer Zwischenmitteilung Q1/2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Rosenbauer International AG 
           Paschinger Straße 90 
           4060 Leonding 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Thomas Aschauer 
Tel.:         +43 732 6794 6668 
E-Mail:        ir@rosenbauer.com 
Website:       www.rosenbauer.com 
ISIN(s):       AT0000922554 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779167700124 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2026 01:15 ET (05:15 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

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