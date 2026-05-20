DJ PTA-Adhoc: Rosenbauer International AG: Martina Scheibelauer und Cornelia Zeinler neu in den Aufsichtsrat der Rosenbauer International AG gewählt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Rosenbauer International AG: Martina Scheibelauer und Cornelia Zeinler neu in den Aufsichtsrat der Rosenbauer International AG gewählt

Leonding (pta000/20.05.2026/14:30 UTC+2)

In der 34. ordentlichen Hauptversammlung der Rosenbauer International AG wurden Martina Scheibelauer und Cornelia Zeinler neu in den Aufsichtsrat gewählt.

In der darauffolgenden konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates wurde Gernot Hofer zum neuen Vorsitzenden des Kontrollgremiums bestellt. Er übernimmt diese Funktion von Christian Reisinger, der mit Ablauf der 34. ordentlichen Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist. Gernot Hofer gehört seit 2025 dem Aufsichtsrat von Rosenbauer an. Florian Hutter wird künftig als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender fungieren.

(Ende)

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Aussender: Rosenbauer International AG Paschinger Straße 90 4060 Leonding Österreich Ansprechpartner: Mag. Thomas Aschauer Tel.: +43 732 6794 6668 E-Mail: ir@rosenbauer.com Website: www.rosenbauer.com ISIN(s): AT0000922554 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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May 20, 2026 08:30 ET (12:30 GMT)