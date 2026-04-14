EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
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Mutares hat alle Tochtergesellschaften der inTime Group an die Tawin Holdings Group verkauft
München, 14. April 2026 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat alle Tochtergesellschaften der inTime Group GmbH, einschließlich der Trans-Logo-Tech (TLT) GmbH und der Routewise GmbH, an die Tawin Holdings Group, Eigentümerin von Priority Freight, einem internationalen Anbieter von zeitkritischen Logistikdienstleistungen, erfolgreich verkauft.
Die inTime Group ist ein europäischer Logistikdienstleister mit Schwerpunkt auf zeitkritischen, maßgeschneiderten Transportlösungen für Industrie- und Gewerbekunden. Seit der Übernahme durch Mutares im August 2025 wurde die inTime Group durch ein umfassendes operatives und finanzielles Verbesserungsprogramm restrukturiert. Zu den Maßnahmen gehörten Kostensenkungsinitiativen, Personalanpassungen, Flottenoptimierung, Effizienzsteigerungen in den Bereichen Betrieb, IT und Verwaltung sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Preisgestaltung und Margen. Infolgedessen wurden die operative Leistung und die Kostenstruktur der Gruppe deutlich gestärkt.
Als Teil von Mutares wurde die inTime Group als fokussierte und skalierbare Plattform mit einer klaren strategischen Ausrichtung neu positioniert. Das Unternehmen erzielt aktuell einen Umsatz von rund EUR 100 Mio. und beschäftigt rund 400 Mitarbeitende.
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
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Mutares SE & Co. KGaA
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14.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89-9292 776-0
|Fax:
|+49 (0)89-9292 776-22
|E-Mail:
|ir@mutares.de
|Internet:
|www.mutares.de
|ISIN:
|DE000A2NB650
|WKN:
|A2NB65
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2307360
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