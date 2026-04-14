Zürich - Swico unterstützt die Zielsetzung der Revision der Abfallverordnung (VVEA). Die Kreislaufwirtschaft soll gestärkt, bewährte privatwirtschaftliche Systeme weiterentwickelt und Trittbrettfahrer sollen endlich wirksam in die Finanzierung eingebunden werden. Gut gemeint ist aber leider nicht immer gut gemacht. Darum lehnen wir die Revision der Abfallverordnung entschieden ab: Sie verfehlt die Ziele, weil sie die Trittbrettfahrerproblematik nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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