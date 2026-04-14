Von Roman Boner, Portfoliomanager der Robeco Smart Energy Strategie Die steigende Stromnachfrage durch KI-Anwendungen und den Ausbau von Rechenzentren entwickelt sich zu einem der wichtigsten strukturellen Treiber der Energiemärkte. Trotz erhöhter geopolitischer Spannungen und eines starken Energiepreisschocks im ersten Quartal zieht die Investitionsdynamik in Netzinfrastruktur, Energieeffizienz und saubere Energielösungen weiter an. Die Stromnachfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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