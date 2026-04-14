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Hach stellt einen neuen Sensor für Gesamtfeststoffe vor, der zuverlässige Messwerte in anspruchsvollen Schlammprozessen ermöglicht



14.04.2026 / 14:10 CET/CEST

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DÜSSELDORF, Deutschland, 14. April 2026 /PRNewswire/ -- Betreiber von Kläranlagen haben oft Schwierigkeiten, bei dunklem, verschmutztem oder hochviskosem Schlamm eine zuverlässige Messung des Gesamtfeststoffgehalts aufrechtzuerhalten. Hach gab heute die Erweiterung seines Produktportfolios zur Messung des Gesamtfeststoffgehalts um den Hach TS Sensor von Valmet bekannt. Eine mikrowellenbasierte Lösung, die für stabile, kontinuierliche Messungen in anspruchsvollen Schlammanwendungen in Kläranlagen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg entwickelt wurde. Der Hach TS-Sensor von Valmet stützt sich auf jahrzehntelange Erfahrung in der mikrowellenbasierten Feststoffmessung und in Abwasseranwendungen und ist weltweit bereits tausendfach im Einsatz. Mit Unterstützung der regionalen Service- und Anwendungsspezialisten von Hach gewährleistet der Sensor eine zuverlässige, kontinuierliche Überwachung bei einer Vielzahl von Schlammsorten - von geringem bis zu sehr hohem Feststoffgehalt - selbst unter dunklen oder verschmutzten Bedingungen. Er ergänzt das optische Produktportfolio von Hach und bietet Kunden die Flexibilität, die für ihre Prozessanforderungen am besten geeignete Messmethode auszuwählen. Zu den typischen Anwendungsbereichen zählen die Überwachung von Primärschlamm, die Eindickung, die Überwachung von Faulschlamm sowie die Steuerung der Zufuhr zur Entwässerung. Eine zuverlässige Messung des Gesamtfeststoffgehalts hilft Kläranlagen dabei, die Schlammbehandlung zu stabilisieren, den übermäßigen Einsatz von Chemikalien zu reduzieren und eine gleichbleibende Prozessleistung zu gewährleisten, insbesondere unter schwierigen Schlammbedingungen. "Durch die Erweiterung unseres Portfolios um mikrowellenbasierte Messtechnik unterstützen wir Kläranlagen dabei, unter schwierigen Schlammbedingungen zuverlässige Feststoffmessungen durchzuführen, den Wartungsaufwand zu reduzieren und fundiertere Entscheidungen zur Prozesssteuerung zu treffen", sagte Nicole Puhl, Vice President of Product & Strategy bei Hach. Mit der neuen der Mirkowellen-Messtechnik unterstützt Hach europäische Kläranlagen dabei, regulatorische Vorgaben sicher einzuhalten und ihre betriebliche Effizienz nachhaltig zu seigern. Weitere Informationen finden Sie unter https://bit.ly/4dinqgr . Informationen zu Hach Hach, ein weltweit tätiges Unternehmen für Wasseranalyse und Innovation, entwickelt zuverlässige, präzise Instrumente und Chemikalien, welche die Wasserqualität für Menschen auf der ganzen Welt sicherstellen. Hach verbessert die Wasseranalyse durch Produkte, die unserer Kundschaft Lösungen für verschiedene Branchen wie Kommunal-, Lebensmittel-, Energie- und Produktionswirtschaft bieten. Hach ist ein operatives Unternehmen von Veralto, das seit Oktober 2023 an der Börse notiert ist. Hach bietet ein breites Portfolio an Wasseranalyse- und differenzierten Wasseraufbereitungslösungen, welche die Qualität der wichtigsten Ressource unserer Welt sicherstellen. Besuchen Sie www.Hach.com , um mehr zu erfahren. Informationen zu Valmet Valmet ist ein weltweit führender Technologieanbieter für die Prozessindustrie und bietet modernste Technologien, Dienstleistungen sowie geschäftskritische Automatisierungs- und Durchflussregelungslösungen an. Das Unternehmen blickt auf eine über 225-jährige Unternehmensgeschichte zurück und beschäftigt weltweit rund 18.500 Fachkräfte. Valmet bietet fortschrittliche Abwasserlösungen an, die auf seiner langjährigen Erfahrung mit Messtechnologien basieren, die ursprünglich für die Zellstoff- und Papierindustrie entwickelt wurden. Mit 20 Jahren Erfahrung in der Messung von Feststoffen im Abwasser liefert Valmet kontinuierliche, präzise Online-Daten, die Kläranlagen dabei unterstützen, ihren Betrieb zu optimieren, den Chemikalien- und Energieverbrauch zu senken, Transportkosten zu reduzieren und die allgemeine Nachhaltigkeit zu verbessern. Besuchen Sie www.valmet.com/automation/analyzers-measurements/wastewater/ um mehr zu erfahren. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2949813/Hach.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1294889/5896131/Hach_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hach-stellt-einen-neuen-sensor-fur-gesamtfeststoffe-vor-der--zuverlassige-messwerte-in-anspruchsvollen-schlammprozessen-ermoglicht-302740552.html



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