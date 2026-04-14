Mutares SE & Co. KGaA liefert den nächsten Deal - und der hat es in sich. Mit dem Verkauf der inTime Group gelingt dem Beteiligungsspezialisten ein Exit nur wenige Monate nach der Übernahme. Für Anleger ist das ein klares Signal: Das Geschäftsmodell funktioniert - und das Tempo zieht an. Exit nach weniger als einem Jahr - bemerkenswerte Geschwindigkeit Mutares hat alle Tochtergesellschaften der inTime Group erfolgreich an die Tawin Holdings Group verkauft, hinter der der Logistikanbieter Priority Freight steht. Das Besondere: Die Übernahme von inTime erfolgte erst im August 2025. Damit liegt zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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