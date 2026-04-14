Martin Friedrich (Lansdowne Partners Austria): Der Anlagestil der Endowments - Theorie und Praxis

März 2026
Im Februar wurden die Ergebnisse der Endowments US-amerikanischer Universitäten für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Endowments gewinnen immer mehr an Bedeutung, weil US-Universitäten von mehreren Seiten unter finanziellem Druck stehen. Steigende Betriebskosten, höhere Steuern, regulatorische Herausforderungen und ein Rückgang der erhaltenen Spenden führen dazu, dass Universitäten mehr denn je auf Ausschüttungen aus ihrem Anlagevermögen angewiesen sind, um ihren Betrieb zu finanzieren. Yale beispielsweise, ein wichtiges Vorbild, deckte 2025 auf diese Weise 2,1 Milliarden seiner 5,8 Milliarden US-Dollar an Betriebskosten - über ein Drittel.
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