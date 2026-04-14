Zürich / Interlaken - Jasmin Aziz, CEO der VisilabGroup SA und Managing Director EssilorLuxottica Switzerland, ist an der diesjährigen League of Leading Ladies Conference von der Schweizer Business-Women-Plattform «Ladies Drive» und der Porsche Schweiz AG mit dem Empowering Women Award 2026 ausgezeichnet worden. Mit dieser Prämierung wird ihr aussergewöhnliches Engagement für die Stärkung von Frauen in internationalen Unternehmen und die konsequente ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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