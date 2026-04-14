Photovoltaik-Hersteller von Wafern, Solarzellen oder Solarmodulen haben großen Beratungsbedarf. Diesen will das neue Beratungsunternehmen Nexus Greentech abdecken. Das Unternehmen Nexus Greentech, ein neues Spin-Off des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE, begleitet Hersteller von Wafern, Solarzellen und PV-Modulen in Fragen rund um die Produktentwicklung und Fabrikplanung. Die Gründer Jochen Rentsch, Sebastian Nold und Nico Wöhrle forschten zuvor über viele Jahre an Photovoltaik-Technologien, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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