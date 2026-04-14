Das 1000 GW Institut hat mit dem Bündnis Bürgerenergie eine Umfrage gestartet. Dabei ist herausgekommen, dass nur wenige Verteilnetzbetreiber die gemeinschaftliche Solarstromnutzung in Mehrfamilienhäusern ermöglichen. Gemeinschaftlich betriebene Solaranlagen auf den Dächern von Mehrfamilienhäusern könnten in Deutschland insgesamt 60 Gigawatt Strom erzeugen. Viele Bürger:innen und engagierte Initiativen vor Ort stehen in den Startlöchern, doch sie werden bisher ausgebremst. Das zeigt eine große Umfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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