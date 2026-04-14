© Foto: Bild von Andreas Lischka auf PixabayLVMH meldet schwache Mode-Zahlen und einen Nahost-Schock - doch Chinas Comeback gibt Hoffnung. Warum Analysten die Aktie trotzdem klar zum Kauf empfehlen.Der Luxusgüterkonzern LVMH hat das erste Quartal 2026 mit einem organischen Umsatzwachstum von einem Prozent abgeschlossen - ein Ergebnis, das die Erwartungen der Analysten zwar grob trifft, aber die Schwäche des wichtigsten Geschäftsbereichs nicht verbergen kann. Die Sparte Mode & Lederwaren, die Marken wie Louis Vuitton und Dior bündelt, schrumpfte um zwei Prozent. Grund: Der Konflikt im Nahen Osten hat die Nachfrage der Kundschaft aus der Region einbrechen lassen - laut BofA-Analysten ein negativer Effekt von einem Prozentpunkt auf …Den vollständigen Artikel lesen
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