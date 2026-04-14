Amazon zündet die nächste Stufe im All. Der E-Commerce-Riese übernimmt den Satellitenbetreiber Globalstar für 90 Dollar je Aktie. Durch den Deal sichert sich Amazon wertvolle Frequenzen für die direkte Kommunikation mit Smartphones und schließt eine Allianz mit Apple. Die Aktie reagiert positiv auf den Milliarden-Coup. Ein Befreiungsschlag für das Projekt Amazon Leo im Angriff gegen Elon Musks Starlink?Amazon macht im Wettlauf um das Internet aus dem Weltraum ernst. Der Konzern und Globalstar haben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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