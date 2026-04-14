Ungeeignete IT-Systeme und hohe Smart-Meter-Kosten bremsen die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung in Deutschland aus. Eine neue Auswertung des 1000-GW-Instituts zeigt: Die Umsetzung scheitert vor allem an Netzbetreibern. Die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (GGV), bei der Bewohner eines Mietshauses Strom einer Photovoltaik-Anlage nutzen können, kommt in Deutschland bislang kaum voran. Hauptgründe sind ungeeignete IT-Systeme bei Verteilnetzbetreibern sowie hohe Kosten für Smart Meter. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des 1000-GW-Instituts in Zusammenarbeit mit dem Bündnis Bürgerenergie. Basis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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