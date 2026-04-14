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Markus Weingran
14.04.2026 15:27 Uhr
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4 neue Aktien im Depot: Amazon: Übernahme, LVMH: Schwache Zahlen und Heidelberger Druck: Kursexplosion

Die Aktie von Amazon ist in der vergangenen Woche richtig gut gelaufen. Jetzt gibt es Gerüchte, dass Amazon den Druck auf SpaceX durch eine Übernahme von Globalstar erhöhen möchte. Ist die Aktie noch ein Kauf?Vom Daten-Giganten bis zur Medtech-Perle - vier Neuzugänge im Depot Vier spannende Neuzugänge und jede Menge Zukunftspotenzial: Von datengetriebener Software für Regierungen und Konzerne über einen globalen Baustoffriesen im Wandel der Infrastrukturmärkte bis hin zu einem aufstrebenden Autobauer aus dem größten Wachstumsmarkt der Welt und einem innovativen Medizintechnik-Spezialisten - die Auswahl könnte kaum vielseitiger sein. Welche Chancen bieten sich jetzt und welche Risiken …

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© 2026 Markus Weingran
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

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