4 neue Aktien im Depot: Amazon: Übernahme, LVMH: Schwache Zahlen und Heidelberger Druck: Kursexplosion

Die Aktie von Amazon ist in der vergangenen Woche richtig gut gelaufen. Jetzt gibt es Gerüchte, dass Amazon den Druck auf SpaceX durch eine Übernahme von Globalstar erhöhen möchte. Ist die Aktie noch ein Kauf?Vom Daten-Giganten bis zur Medtech-Perle - vier Neuzugänge im Depot Vier spannende Neuzugänge und jede Menge Zukunftspotenzial: Von datengetriebener Software für Regierungen und Konzerne über einen globalen Baustoffriesen im Wandel der Infrastrukturmärkte bis hin zu einem aufstrebenden Autobauer aus dem größten Wachstumsmarkt der Welt und einem innovativen Medizintechnik-Spezialisten - die Auswahl könnte kaum vielseitiger sein. Welche Chancen bieten sich jetzt und welche Risiken …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran