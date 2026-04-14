ZF erweitert sein Angebot an E-Bus-Komponenten: Auf der Fachmesse Bus2Bus in Berlin stellt der Zulieferer erstmals eine neue Software zum Monitoring und zur vorausschauenden Wartung von Antriebssträngen vor. Das System wird zunächst mit der elektrischen ZF-Portalachse AxTrax 2 LF kompatibel sein. Die ZF-Division Commercial Vehicle Solutions (CVS) präsentiert auf der Messe am 15. und 16. April ihre neuesten Technologien für Stadt-, Überland- und Reisebusse. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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