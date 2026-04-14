New York - Die US-Grossbank Citigroup hat zum Jahresstart noch stärker zugelegt als erwartet. Im ersten Quartal wuchsen die Erträge im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 24,6 Milliarden US-Dollar (21 Mrd Euro), wie das Geldhaus am Dienstag in New York mitteilte. Der Gewinn sprang sogar um 42 Prozent auf fast 5,8 Milliarden Dollar nach oben. Damit übertraf die Bank die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten deutlich. Die Citigroup-Aktie gewann ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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