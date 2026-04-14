Die Nachricht kommt am Markt gut an: Die Aktie von Aroundtown gewinnt am Dienstag gut drei Prozent. Auslöser ist der Abschluss des freiwilligen Umtauschangebots für Aktien der Grand City Properties. Dadurch steigt die Beteiligung von Aroundtown von 62,5 Prozent auf 81,5 Prozent. Operativ ist der Schritt positiv. Können Anleger nun wieder bei Aroundtown zugreifen?Aroundtown hat den Abschluss seines am 4. März 2026 gestarteten freiwilligen Umtauschangebots für Aktien der Grand City Properties S.A. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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