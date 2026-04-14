In der Ausgabe vom März 2026 stellten wir fest, dass die bärische Marktstimmung, die hauptsächlich auf das milde Wetter und die schwächeren Brennstoff- und CO2-Preise zurückzuführen war, durch den US-Angriff auf den Iran Ende Februar abrupt umgeschlagen ist. Obwohl der März ebenfalls mit relativ mildem Wetter begann, prägte der Konflikt im Nahen Osten weiterhin die […]In der Ausgabe vom März 2026 stellten wir fest, dass die bärische Marktstimmung, die hauptsächlich auf das milde Wetter und die schwächeren Brennstoff- und CO2-Preise zurückzuführen war, durch den US-Angriff auf den Iran Ende Februar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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