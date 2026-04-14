Starkes Anlegerinteresse: PTX Metals weitet Finanzierung deutlich aus

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Starkes Anlegerinteresse: PTX Metals erhöht seine Finanzierung auf 5,5 Mio. CAD. Flow-Through-Aktien und Warrants bieten Investoren steuerliche Vorteile und Aufwärtspotenzial.

PTX Metals (CSE: PTX, FSE: 9PX, WKN: A0MVNG) hat bekanntgegeben, das Volumen seiner bereits angekündigten nicht-vermittelten Privatplatzierung erheblich auszuweiten. Ursprünglich mit einem Gesamtvolumen von bis zu 3 Millionen Kanadischen Dollar (CAD) geplant, soll die Kapitalmaßnahme nun annähern doppelt so hoch ausfallen und bis zu 5,5 Millionen kanadische Dollar einbringen.

Die Platzierung gliedert sich in zwei Tranchen: Zum einen werden ausschließlich kanadischen Anlegern steuerbegünstigte Flow-Through-Stammaktien (FT-Aktien) zu einem Preis von 0,125 Kanadischen Dollar je Aktie angeboten, zum anderen werden an Investoren aus aller Welt Einheiten (Units) zu je 0,11 kanadischen Dollar ausgegeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie sowie einem halben Optionsschein (Warrant).

Ein ganzer Warrant berechtigt den Inhaber, innerhalb von 36 Monaten nach Ausgabe eine weitere PTX-Metals-Stammaktie zu einem Preis von 0,18 CAD zu erwerben. Die Warrants unterliegen einer Beschleunigungsklausel: Sollte der Schlusskurs der PTX-Stammaktie an der TSX Venture Exchange (TSXV) an mehr als 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen bei oder über 0,40 Kanadischen Dollar liegen, kann das Unternehmen das Verfallsdatum der Warrants vorziehen.

PTX Metals reagiert auf das gesteigerte Anlegerinteresse mit einer Ausweitung der Privatplatzierung

Nachdem die Details der Kapitalerhöhung publiziert worden waren, erhielt PTX Metals in den letzten Wochen deutlich mehr Zeichnungsanträge als das Unternehmen ursprünglich erwartet hatte. Auf dieses erhebliche Anlegerinteresse reagiert PTX nun mit einer deutlichen Ausweitung der Platzierung.

Im Rahmen der erweiterten Kapitalmaßnahme plant PTX Metals nun die Ausgabe von FT-Aktien im Wert von bis zu 3,5 Millionen Kanadischen Dollar sowie von Units im Wert von bis zu 2,0 Millionen CAD. Die Erlöse aus den Units sollen für allgemeine Unternehmensausgaben und als Betriebskapital verwendet werden.

Die Bruttoerlöse aus den FT-Aktien sind entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zweckgebunden für förderfähige kanadische Explorationsaufwendungen vorgesehen. Die eingenommenen Flow-Through-Mittel werden deshalb bis zum 31. Dezember 2027 für Explorationszwecke ausgegeben, damit sie den Zeichnern der Anteile steuerlich spätestens zum 31. Dezember 2026 zugerechnet werden können.

Das Marktumfeld hellt sich deutlich auf und das allgemeine Interesse an PTX Metals wird immer größer

Die neu ausgegebenen Aktien unterliegen der gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem jeweiligen Abschlussdatum. Dieses kann unterschiedlich sein, da PTX Metals sich die Möglichkeit vorbehält, die Platzierung bei Bedarf in mehreren Tranchen durchzuführen.

PTX Metals freut sich in diesen Tagen somit nicht nur über ein breites Interesse von Anlegern aus Kanada und aller Welt. Die Details der Finanzierung und ihre Erweiterung machen darüber hinaus zweierlei deutlich: Zum einen rechnet das Management wie auch die Masse der neuen Aktionäre damit, dass die Aktie in drei Jahren mindestens 50 Prozent höher notieren wird. Ansonsten macht die Ausgabe von Warrants zu diesem Ausübungspreis überhaupt keinen Sinn.

Gleichzeitig zeigt die deutliche Aufstockung der Finanzierung, dass der Rohstoffmarkt als Ganzes wie auch PTX Metals als junges Rohstoffunternehmen bei immer mehr privaten und institutionellen Anlegern auf dem Radar auftaucht und seine Projekte und Liegenschaften als sehr aussichtsreich und vielversprechend wahrgenommen werden.

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