Startschuss im Abitibi: PTX Metals bohrt auf hochgradigem Goldziel Ronda

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PTX Metals testet auf Shining Tree erstmals die Tiefe des Ronda Targets. Oberflächenproben mit bis zu 60,30 g/t Gold liefern starke Vorgaben.

Die Bohrer drehen sich wieder südlich von Timmins: PTX Metals (TSXV: PTX; FSE: 9PX) hat auf dem Shining Tree-Projekt eine neue Explorationsphase eingeläutet. Im Fokus des ersten Diamantbohrprogramms steht das Ronda Target - ein priorisiertes Ziel innerhalb eines gewaltigen mineralisierten Korridors im renommierten Goldgürtel von Ontario.

Auf der Jagd nach der Tiefe: Das Ronda Target

Die Erwartungen an das 1.250 Meter umfassende Phase-1-Programm (sechs Bohrlöcher) sind hoch. Die Bohrungen sollen klären, ob sich die teils spektakulären Oberflächenfunde in die Tiefe und entlang des Streichens fortsetzen.

Ein Schürfgrabenprogramm aus dem Jahr 2024 lieferte hier exzellente Vorgaben: PTX Metals stieß auf bis zu 60,30 g/t Gold über 1,0 Meter. Kontinuierliche Schlitzproben (subparallel zum mineralisierten Korridor) ergaben zudem durchschnittlich 9,0 g/t Gold über eine beachtliche Länge von 16,0 Metern.