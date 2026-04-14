BASF Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 14.04.26

Chemiewerte konnten in den vergangenen Wochen trotz geopolitischer Spannungen deutlich zulegen. Auch die BASF Aktie profitiert von Spekulationen auf steigende Preise im Marktumfeld, was die Nachfrage der Anleger erhöht hat.

- BASF WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Ticker: BAS

? Key Takeaways

Bullisches Chartbild: Die BASF Aktie notiert über wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200) und signalisiert kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich um 57-60 EUR.

Die BASF Aktie notiert über wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200) und signalisiert kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich um 57-60 EUR. Fundamental attraktiv bewertet: Mit moderatem KGV, solider Eigenkapitalquote und attraktiver Dividendenrendite gilt die BASF Aktie weiterhin als unterbewertet.

Mit moderatem KGV, solider Eigenkapitalquote und attraktiver Dividendenrendite gilt die BASF Aktie weiterhin als unterbewertet. Chancen vs. Risiken: Steigende Preise im Chemiesektor stützen die Entwicklung, jedoch bleibt eine mögliche Nachfrageschwäche durch geopolitische Unsicherheiten ein zentraler Risikofaktor.

Fundamentaldaten der BASF Aktie

Aktueller Preis: 54,69 EUR

54,69 EUR Marktkapitalisierung: 48,44 Mrd. EUR

48,44 Mrd. EUR Umsatz 2025: 59,66 Mrd. EUR

59,66 Mrd. EUR Eigenkapitalquote 2025: 45,47 %

45,47 % KGV 2026 (Prognose): 17,70

17,70 4-Wochen-Performance: +17,44 %

+17,44 % Dividendenrendite 2026 (Prognose): 4,11 %

4,11 % Bewertung: stark unterbewertet

stark unterbewertet Branche: Chemie

Marktumfeld und aktuelle Entwicklungen

Die BASF Aktie im Fokus steht aktuell im Spannungsfeld zwischen geopolitischen Risiken und positiven Preiseffekten. Trotz Unsicherheiten durch den Iran-Konflikt konnten Chemiewerte zulegen.

Anleger setzen auf:

steigende Preise durch geringeres Angebot

nachlassenden Wettbewerbsdruck

Risiken bestehen jedoch weiterhin:

mögliche Nachfrageschwäche bei längerer Konfliktdauer

Preisanstiege könnten Nachfrage dämpfen

Unternehmensseitig hat BASF strategische Anpassungen vorgenommen:

Reduktion der Beteiligung an Harbour Energy von über 41 - auf 35 %

Verkauf von Produktionsanlagen im Industriepark Frankfurt Höchst (Abschluss geplant bis Ende nächsten Jahres)...

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