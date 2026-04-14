Zürich - Wollen sich Kantonalbanken in der digitalen Welt als feste Grösse behaupten, sollten sie auf ihre bewährten Stärken setzen. Denn Kundennähe, Sicherheit und Vertrauen sind auch online eine wichtige Währung. Was bremst und - vor allem - was fördert die digitale Transformation der Kantonalbanken? Von André Nicola Hoehn, Head of Industry Banking bei Adnovum Finanzdienstleister stehen mehr denn je im Spannungsfeld zwischen Tradition und Transformation. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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