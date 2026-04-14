Gland - Um die KI-Assistentin Yuhlia hat Yuh ihre Funktionalität erweitert. Sie hilft den inzwischen mehr als 400'000 Yuhsern, ihre Finanzen besser zu verstehen, indem sie ihr persönliches Ausgabeverhalten sowie ihre eigenen Investitionen analysiert und Fragen dazu in Dialogform beantwortet. Auch generelle Fragen zum Angebot und den Dienstleistungen von Yuh beantwortet Yuhlia automatisiert. Die neue KI-Funktionalität innerhalb der App wird ab heute ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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